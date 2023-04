Britten halen streep door fusie Microsoft en Activision Blizzard Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Britse toezichthouder voor mededingingszaken wijst de geplande overname van Activision Blizzard door Microsoft af, wat de vraag oproept of de fusie wel zal doorgaan. Dat bleek woensdag. De Competition and Markets Authority (CMA) oordeelde woensdag dat Microsoft de toezichthouder niet had overtuigd dat de voorgestelde stappen sinds de aankondiging van de overname de zorgen over mededinging voldoende zullen wegnemen. De CMA ziet een gevaar voor de Britse computerspelindustrie uit de fusie en onderzoekt de overname al maanden. Microsoft en Activision zullen het besluit aanvechten, maar advocaten zeggen dat het een moeizame strijd zal worden. CMA keek alleen naar de Britse markt, maar het zal moeilijk worden voor het fusiebedrijf om die markt te omzeilen, omdat de videogame-industrie complex en mondiaal is, oordeelde de toezichthouder. Het aandeel Activision Blizzard maakte dinsdag een koersval van 11,5 procent na het nieuws. Bron: ABM Financial News

