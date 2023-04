Wall Street rustig richting weekend

Ja, de aex won ook 0,1% op weekbasis en zelfs die geringe stijging kon ik niet nadoen, omdat mijn hoofdfondsen allemaal licht in de min noteerden, ik moest ruim een half procentje laten gaan!!

De gangmakers waren van de week overduidelijk, de veilige grote defensieve fondsen, Shell behoorde vroeger daar ook bij, maar nu niet meer, van dit platvorm is hij afgekukeld, al is hij zeker nog even veilig als vroeger, maar een dalende olieprijs geeft Shell ook geen lentegroen kleurtje hij verloor 0,53%!!

Als je dit Wall Street verhaal moet geloven, dan kan olie en metaal volgende week dik omhoog, maar ik lees ook verhalen, die een heel andere richting uitwijzen, voorlopig ging Arcelor stevig op zijn bek, Amg ook, bij Aperam viel de schade mee, die ging bijna 1% downside, hij is natuurlijk wijd en breed de dividendst vriendelijke metaalboer, wat, zeer prettig, per kwartaal is, daarom zal ik het dividend van het op dit punt prehistorische Besi in Aperam gaan investeren, dan trekt hij de kar nog 4x mee komend jaar, wel zo gezellig, Dalm heeft stabiele RVS prijzen, terwijl dat roestspul 1 cent zakte van de week!!

Besi deed het een klein tikkeltje minder slecht dan Aperam en was daarmee toch zeer ruim het minst slecht presterende chippertje, Asmi en zeker Asml kachelden meer dan 3x zoveel naar beneden, die EUV boer zelfs 4x zoveel, Besi moest 0,95% inleveren, maar een bijkoop op 76,44 leverde toch nog een bescheiden winstje op +2,85€ div per 28-4, hij betaalt op 4-5, Aperam gaat rond de tiende ex, dus qua datums sluit het naadloos aan!!

Die bankjes in Europa zouden op gouden eieren zitten, volgens de beursanalistjes, dat moet ik dan toch eerst maar eens even zien, ook hier zullen, de wat slimmere spaarders hun centen wel wat doelmatiger inzetten, dan bij die gierige grote banken en de FED is nog van plan om ze een beetje te helpen ook, ING was bij mij de grootste daler -2,48%, dat ligt niet aan hun beleggingstak, daar kan het peperdure ultra trage Rare Boeven bankje een heel dik puntje aan zuigen!!, broer Leo betaalt zich daar scheel en dan komt er nog een dik pak extra kosten op, zoals we gewend zijn van die Rare Boefjes; witteboorden crim!!

Klein veilig fonds KPN profiteerde ook licht mee op de veilige house, hij schroefde zijn waarde 1,31% op!!

De Waardlanden gaan de vuilaanleverduimschroeven stevig aandraaien, ook Renewi zal wel zulke ongure plannen hebben, daarom ging hij Ing met glans voorbij en daalde 3,86%!!

Tante Herna had gisteren een goede bui, waarom was me niet duidelijk, die goeie bui kon een weekverlies niet voorkomen, Post nl daalde 0,66% en begint daar weer koopwaardig mee te worden, als de post en pakketten lucht opklaart, maar dat zie ik zo gauw nog niet gebeuren!!

Vandaag nog even wachten op de tuin, de winterwortels kunnen zoetjesaan gezaaid, want deze vitamine A leveranciers zorgen er voor dat je de beurscijfers goed kan lezen, laat het eerst maar eens wat langduriger rond de 20 graden worden, ook hier geld; een goed ( start) begin is het halve werk, ik heb toch weer een vol programma voor vandaag, dus die rust komt eigenlijk wel goed uit!!

Morgen mogen we weer onder het eeuwig schatrijk makende WOORD komen, als je geluk hebt zit er een man aan de klavieren, die de naam Vogel draagt, die hebben natuurlijk verstand van fluiten en zingen, bij hem lukt het wel om een schitterende Bovenstemmenlijst uit dankbaarheid, om dat heerlijke genade WOORD te zingen, daar zal de jonge herder zeker aanleiding toegeven, hij is nu al een vakman om de lieflijke snaren van het WOORD te bespelen!!

Maandag, wie durft te voorspellen, wat die voormalige lichtboer uit Eindhoven gaat doen, hopenlijk niet zoals die naburige grote jongen uit Veldhoven op cijfers, want dan wordt het wel erg donker bij die lichtjesboer, van vroeger, hij is tenslotte veel goedkoper dan Asml, dus de kans van omhoog is veel groter!!, SJALOOM!!!