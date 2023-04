Olieprijs lager gesloten

Wat ik mij afvraag is of er iemand bij IEX is die een artikel als dit leest voor het geplaatst wordt. De onderbouwing van het artikel is zeldzaam slecht.



IEX schrijft “De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, vanwege de aanhoudende zorgen over de vraagvooruitzichten.”



Dan volgt de argumentatie.

“Uit de meest recente data van het Amerikaanse energie agentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 14 april zijn gedaald met 4,6 miljoen vaten tot 466,0 miljoen stuks.”

Bovenstaande duidt op meer vraag niet op minder, anders dalen de voorraden niet.



IEX gaat verder. “De markt haalde weinig steun uit Chinese macro-cijfers, waaruit bleek dat het Chinese bruto binnenlandse product in het eerste kwartaal is gestegen met 4,5 procent, wat meer was dan verwacht.” Een sterkere stijging van het BNP dan verwacht duidt op meer vraag, niet op minder. In China dus geen zorgen over de minder vraag vooruitzichten.



IEX is nog niet klaar. “De prijsschommeling toont dat er duidelijk nog steeds zorgen zijn over de vraagvooruitzichten. Zwakke raffinaderijmarges zullen deze zorgen vergroten", zei marktanalist Warren Patterson van ING.” Zeldzaam!! Wat hebben raffinaderij marges met vraag te doen?



Uiteindelijk ook iets bijna corrects. “De mei future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,1 procent lager op 79,16 dollar op de New York Mercantile Exchange.” Wel is dit geplaats een uur voordat de Exchange sloot.