ING verhoogt koersdoel AMG

De verlaagde ramingen slaan nergens op van ING. Prijsstelling van AMG voor de verkoop van zijn producten is een combinatie van factoren, zoals Lithium-carbonaat en niet simpel Lithium. Verdere uitleg hier voert te ver.

Q1 wordt wéér fantastisch, 9e kwartaal op rij!

ING zegt zelf dat je voorbij de huidige Lithiumprijzen moet kijken. Productie in Brazilië gaat met 45% omhoog!

CEO Heinz had al eerder aangekondigd, dat verdere stijging van de Ebitda dit jaar uit volumes gaat komen.

Eind dit jaar gaat de eerste module in Bitterfeld draaien: 60 tot 200 mln extra Ebitda per jaar. Er komen 5 modules de komende 3 à 4 jaren. Bitterfeld is de eerste hydroxide-fabriek in Europa. In de VS hebben ze er ook geen! Alles hangt nog af van China. Dat gaat dus rap veranderen.

