Beursupdate: AEX op Wall Street

Nou, dat is wel een Shell vriendelijke update, hij noteert het meeste in de plus, nu ja, de kaarten voor Shell liggen best wel gunstig geschud, als die recessie mild gaat worden en china en onderschat India niet, volledig los gaan, dan gaat de olievraag fors hoger bij een lager aanbod, dat zal de olieboeren geen windeieren gaan leggen, toch was Shell niet de grote gangmaker van de week bij mij, hij pluste 1,28%, nee, Aperam zorgde voor positief vuurwerk, die zorgde met zijn +5,44% ervoor, dat ik de aex dik klop gaf, die ging 0,21% hoger, persoon dezes mocht een plusje van 2,4% optekenen!!

Aperam profiteert van veel energie transitie acties, veel batterijen vragen veel nikkel en daar pakt Aperam een graantje van mee, ook grote broer Arcelor ging fors hoger, bij Dalm lijkt het wel een supermarkt, zo schoon is alles, toch is topman Aaike voorzichtig, met name bij aluminium, ziet hij een haperende vraag bij de fabrieken!!

Ook mijn oude vlammetje Besi deed het leuk, hij voerde het chip peloton met overtuiging aan en sprong 3,45% hoger, Asmi kwam niet verder dan 1,25% en dat bedrijf uit Veldhoven was opnieuw nergens, meerdere mensen zien, denk ik, dat er bij besi 2,86€ dividend op de plank ligt, dat is bij asmi maar een knaak, terwijl het aandeel bijna 5x zo duur is, oftenwel, het zeer sociale besi verwent zijn aandeelhouders met stip het meeste van de chippers, 5x meer dan asmi, jammer dat ze hun uitkeringsbeleid prehistorisch houden, kwartaal dividend zou besi een enorme opwaartse boost bezorgen!!

Het ouderwets defensieve KPN keert in ieder geval 2x per jaar dividend uit, jammer dat ze niet naar IEX geluisterd hebben, die hadden een dividendje van 95 eurocent genoteerd, dat zou zo ongeveer 30% zijn, leuk geprobeerd, maar ik kreeg toch maar 9,5 cent dividend, mede daardoor ging KPN behoorlijk nat -3,87%!!

De banken kregen gisteren vleugels, op meevallende Amerikaanse bankencijfers, al denk ik dat in deze kw rapportages, de problemen nog maar heel gedeeltelijk ingeprijst zijn, nu ja, we zien wel, het beste bankje van Europa, Ing, steeg naar plaats 1 in de aex weekstaat met +5,24%, de rente voor die beurs bangerikken, oftenwel gewone spaarders kan best een beetje omhoog, anders verdwijnt het toch maar in de zeer wijde zakken van de topp(bb)ers!!

Wij moeten straks voor elk kilootje vuil gaan betalen, nu Renewi profiteert daar op de voorhand al van, die ging 12c hoger, zo'n 1,7%!!

Post nl moest weer een koersdoelverlaging slikken en verloor 0,88%, het zal, denk ik , nog wel een poosje duren voor hij weer 2€ aantikt!!

Vandaag lokt het weer zomaar naar buiten, alle vroege zaai en pootwerk zit in den akker, dus kunnen we alleen wat verder voorbereidend werk doen daarnaast hebben we heel wat klus en rommelwerk te doen, dus vermaak ik me vandaag wel, vermoed ik!!

Morgen, de mooiste dag van de week, wij mogen de week beginnen, vanuit de rust, die de HEILAND heeft aangebracht, met ZIJN heerlijke verlossingswerk, HEM daarvoor danken en eren past ons allen zeer wel en doe ik heel graag met heel mijn hart, daarom doet het heel zeer, dat mijn moedergemeente, naar gejaagd ritmisch zingen wil overschakelen, dat kan je nl alleen maar met je mond, hopenlijk herzien ze dit nare plan en gaan ze heerlijk rustig, op hele en halve noten, Calvinistisch zingen!!

Maandag hopen we dat Aprilletje zoet, opnieuw getooid gaat met een lentegroene hoed!!, SJALOOM!!!