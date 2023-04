FD: Philips in Italië op de vingers getikt om trage vervanging apneu-apparaten

Een berg patiënten zeg, ik vraag me af wie hier financieel uitgemolken wordt. Niet .Frans van Houten, die heeft enkel en alleen aan zichzelf gedacht. Wat een misère. Koers 1/3 van wat het was, reken je de inflatie mee over de afgelopen 10 jaar is een aandeel straks na di idend verwatering rond de €10 waard. Dit gaat de boeken in van zeer slecht management, een mooie afstudeeropdracht.