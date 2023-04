Fors lagere omzet voor BASF

Gezien de omstandigheden en beperkte aanlevering van de door Rusland veroorzaakte gas problemen die dit opleverde in het achterhoofd vallen de voorlopig naar buiten gebrachte cijfers mij reuze mee.

Dat er een aantal activiteiten hierdoor niet op volle kracht konden produceren vind ik persoonlijk niet meer dan logisch en zal zich dat naar verloop van tijd zeker weer herstellen.

Dat er ondanks deze beperkte mogelijkheden toch een bijzonder knap winstresultaat is behaald is meer dan voortreffelijk.

Daarnaast kan je in de nabije ook ook nog een bijzonder hoog dividend tegemoet zien.

Zijn nu ook bezig om minder afhankelijk te worden van gas van de russen door eigen innovatie en andere ontwikkelingen in de markt.