Buffett: Amerikaans spaargeld is veilig

Een volkomen onduidelijke reactie. Geen enkel feit wordt hier genoemd. Feit is dat Buffet een miljarden bedrijf heeft opgebouwd. Voor hem persoonlijk maakt het niet uit of er spaarbanken omvallen. Ook een feit is dat Berkshire in 2008 Goldman Sachs gered heeft en in 2011 de "bank of America". Dit ging niet over miljoenen, maar over miljarden.