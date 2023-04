Philips roept opnieuw apneu-apparaten terug

Dat oude lichtjes aandeel is maar een duister dubieus aandeel geworden, het blijft daar tobben met een rietje!!

Het korte beursweekje was voor mij te kort om op winst te komen, als ik er nog een dag als donderdag bij had gehad dan was het net wel gelukt, nu moest ik 3/4% laten gaan, terwijl de aex nipt 1% steeg, dus zat ik in de hoek waar de klappen vallen!!

De hoofdschuldige was Aperam, recessie vrees drukte hem zwaar in de min, hij plofte 8,83% het ravijn in, de almaar dalende gasprijs hielp daar ook geen moedertje lief aan, trouwers, alle metalen werden grof gedumpt, bij Dalm kan je van het terrein eten, zo schoon is het er, dus vraag naar oud metaal is er zeker!!

Nog een degradatie aandeel was besi, die leverde 5,57% in, sinds hij in de aex staat vallen de prestaties tegen, ik hoop dat hij weer gauw degradeert naar de amx, ook de andere chippers deden het slecht, helaas had ik met, zowel metaal, als ook chip precies de topzakkers in de porto!!

Inpost steeg opnieuw dubbelcijferig, terwijl post nl 4,49% verloor, dit lijkt me bepaalt geen beeld van de werkelijkheid, maar dat gebeurt helaas vaak op de beurs!!

Kpn heeft er weer veel zin in, van de week een dikke plus, 3,06% erbij!!

Ing blijft tegen de verdrukking in groeien, er waren van de week sterk lovende vooruitzichten, ik kan het niet geloven, internationaal komen de banken in een steeds moeilijker pakket, waar voor hen geen droog brood meer is te verdienen!!, Ing schreef 3,99% groen!!

De vuilboeren dalen licht op gierigheid, het nog altijd niet geven van dividend, drukte Renewi de kliko in met een min van 0,43%!!

Gelukkig is nog altijd met stip shelletje de lijstaanvoeder op mijn porto, geholpen door de Opec ontsprong hij de recessie vrees en pluste 4,74% en minimaliseerde mijn verlies daarmee!!

Op stille zaterdag, maar niet teveel lawaai maken, de groentetuin lokt, doperwten en peulen leggen, uien planten en heel veel zaaien, dan hebben we in ieder geval nog heerlijk gezond eten, als er echt een recessie komt, mijns inziens is die kans giga!!

Morgen Pasen, de HEERE van dood en leven, is niet in het graf gebleven, als EERSTE overwon HIJ de dood, allen die ZIJN verschijning hebben lief gekregen mogen met HEM in de eeuwige heerlijkheid delen, ik wil zingen van mijn HEILAND, van ZIJN liefde wondergroot, Die ZICH zelven gaf aan het kruishout en mij redde van de (eeuwige) dood!!

Dinsdag krijgen we weer een korte week, hopenlijk wordt het dan ook echt lente bij mij, heerlijk fris groen, alles!!, SJALOOM!!!