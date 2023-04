Consortium dient klimaatresolutie in bij TotalEnergies

We hebben juist meer CO2 nodig, planten en bomen doen het er goed op, de aarde is al een stuk groener geworden sinds dat we meer CO2 hebben.

Ze zeggen dat we een voedsel probleem hebben, meer CO2 is de oplossing, grotere opbrengsten.

In de kassen werken ze met 1500 ppm CO2, de opbrengst is hierdoor 10% hoger.

Dat de scheepvaart 1300 keer meer vervuild dan alle auto's op de wereld daar hoor je ze van Greenpeace niet over.