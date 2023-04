Flinke salarisverhoging voor bestuur Just Eat

Nou nou een flinke salarisverhoging?

Wie er nog iets van snapt mag het mij uitleggen.

Het bedrijf is enorm gegroeid de laatste jaren en om de juiste mensen te vinden is een goede betaling nodig volgens het bedrijf.

Van een hoogste koers in een jaar tijd naar een laagste koers in een jaar tijd betekend van 36.65 naar 12.18.

Momenteel staat de koers op een schamele 15,70.

Je moet maar durven om dit zowiezo voor te stellen.

Hoop dat de aandeelhouders dit stelletje glibbers even ongenadig op hun bek laten gaan.

En nee ben geen aandeelhouder in dit bedrijf en zal het ook nooit worden.

Eerst maar eens beter presteren.