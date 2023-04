Goldman Sachs groter in Basic-Fit

Het is 1 april, het 1e kwartaal zit erop. Met het door mij behaalde beleggingsresultaat (+5,04%) ben ik dik tevreden. Ook al heb atletische AEX (+9,75%) niet bij kunnen houden. De AEX deed het iets beter dan de AscX (+9,13%) en ruim beter dan de AMX (+3,44%).

Mijn resultaat het 1e kwartaal werd vooral gedrukt door het verlies op mijn verzekeraars. ASR (-17,16%, Aegon (-16,61%) een NN Group (-12,32%). Toch heb ik er vertrouwen in dat de afstraffing veel te zwaar is en juist deze bedrijven nu koopwaardig zijn. De bedrijven zijn goed gekapitaliseerd. Betalen een mooi dividend over 2022. Afgezet tegen de slotkoers gisteren: NN group 8,34%, ASR 7,43% en Aegon 5,82%. Dan heb ik het nog niet over de aandelen inkoopprogramma’s waardoor de winst in de toekomst over minder aandelen verdeeld wordt. Er zitten echter nog wat dissonanten in mijn aandelen orkest. Die zitten in de duurzaamheidshoek. Alfen (-13,16%), Ebusco (-27,71%) en NX Filtration (-4,18%). Alfen heb ik het afgelopen kwartaal bijgekocht, maar voorlopig tegen een te hoge prijs (-7,29% sinds deze aankoop). Dus dat helpt mijn rendement niet omhoog. Ebusco (inmiddels mijn “slechte” belegging ooit op basis van resultaat) heb ik bijna direct vanaf de introductie. Dit fonds is nu de kleinste positie binnen mijn portefeuille. Kijk wel hoe de ontwikkeling verder gaat. Filtration was op 1 januari de kleine positie en heeft ondanks zijn verlies dit kwartaal, de rode lantaarn aan Ebusco overgedragen. Daarmee heb ik nog niet alle dalers dit kwartaal genoemd in mijn portefeuille Signity (-2,36%), ging ook niet lekker qua koers. Ze schijnen nu niet meer in de AEX maar AMX. Misschien moeten ze i.p.v. rode verlichting voor een meer groen verlichting zorgen. De laatste verliezer is JDE Peet’s (-0,74%). Hun afstraffing de laatste week snap ik niet helemaal. Een groot aandeelhouder verkoopt een fors belang, maar het resultaat wordt er niet slechter van dus mijn rendement daalt niet, en rekenend vanaf deze lagere koers stijgt zelfs! Hou je echter rekening met hun uitgekeerde dividend van € 0,35 zou er een heel klein + uitkomen dit kwartaal.

Maar naar al dat rood zit er ook het nodige groen in mijn portefeuille. Laat ik beginnen met de chippers. ASML (+24,1%), Besi (+34,05%) en ASMI (+51,28%). BESI heb ik begin maart verkocht en ASMI eind deze maand. Shell incl. dividend leverde dit kwartaal geen hoofdprijs (+1,08%). Dan heb ik nog twee defensieve hoekstenen in mijn portefeuille Unilever (+2,68% incl. dividend) en mij hofleverancier voor de boodschappen AH (+18,92%). Dan noem ik nog Flowtraders (het prachtige muurbloempje, wat juist in onrustige tijden (rente) mooi bloeit (+23,48%). Daarbij heb ik ze februari bijgekocht waar inmiddels ook al (13,73%) rendement op is behaald. Als laatste fonds noem ik AMG. (14,01%). Dit fonds heb eind deze maand bijgekocht. Rendement op de bijkoop is 5,9%. Ben vooral eind dit kwartaal wat meer liquide geworden door verkoop chippers. Van ruim 10% van mijn portefeuille waarde is dit inmiddels gestegen naar bij 20%. Er speelt veel, ik ben toch bang dat de koersen dit kwartaal (tijdelijk) een stap terug moeten doen. Het is dan handig wat liquiditeit achter de hand te hebben.

Dank voor het lezen en allen een bijzonder goede zondag toegewenst. Laat je onderwijzen door het meest verkochte en vertaalde boek hier op aarde de bijbel. Daar staat in hoe je “echt rijk” kunt worden voor eeuwig. Het Woord (Christus) is vlees geworden. Zijn dood aan het kruis herdenken wij a.s. vrijdag. Hoop van harte dat Hij ook zijn dierbaar bloed voor u gestort heeft.

Wat het 2e kwartaal brengt weet ik niet, maar iedereen vanaf maandag weer veel succes bij de beleggingskeuzes.