AEX wint flink terrein in eerste kwartaal

''Het lokaal genoteerde Onward Medical verloor een procent op weekbasis na de publicatie van cijfers''



De koers dook aanvankelijk 12% in het rood na bekendmaking van de cijfers maar wist voor de middag alweer in het groen te kleuren, een dag later kwam hier zo'n 8% bij !

Super prestatie voor dit nog onbekend aandeel, Zou iedereen aanraden zich in te lezen naar dit bedrijf, of in ieder geval aan je watchlist toe te voegen, zeer veel groei potentie op de middellange termijn.