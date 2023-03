Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet, in afwachting van een serie inflatiecijfers.

IG voorziet een openingswinst van 35 punten voor de Duitse DAX en een plus van 16 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 4 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. Het was opnieuw een positieve dag, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Beleggers maken zich op voor een nieuwe maand. "Op de aandelenmarkt is april een solide maand", volgens analist Salah Bouhmidi van IG. "Historisch gezien wordt april beschouwd als de beste maand op de Amerikaanse markten en zou de huidige herstelrally aan deze kant van de Atlantische Oceaan kunnen worden voortgezet."

Over enkele weken gaat het kwartaalcijferseizoen ook weer van start, merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "Het cijferseizoen wordt traditioneel afgetrapt door de banken en dan wordt direct duidelijk welke gevolgen de onrust van de afgelopen periode heeft gehad op de resultaten."

Dominique Laboureix, hoofd van de Resolution Board van de Europese Bankenunie, wees donderdag op de sterke winstgevendheid bij de banken: "Op basis daarvan geloof ik echt dat er een goede veerkracht is in ons banksysteem. Dat betekent echter niet dat we niet waakzaam hoeven te zijn", voegde hij eraan toe. Daarmee herhaalde hij feitelijk de woorden van hoofdeconoom Philip Lane van de ECB van woensdag.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor voorlopige inflatiecijfers uit Duitsland. De consumentenprijzen stegen op maandbasis met 0,8 procent, gelijk aan de stijging in februari. Op jaarbasis koelde de inflatie in maart af tot 7,4 procent, van 8,7 procent een maand eerder.

Toch waarschuwt econoom Carsten Brzeski van ING dat van een bredere neerwaartse trend voor de Duitse inflatie nog geen sprake is. Hij verwacht dan ook dat de kerninflatie "hardnekkig" blijft dit jaar.

Vrijdag verschijnen inflatiedata uit de eurozone als geheel. Brzeski verwacht dat de Europese Centrale Bank de komende maanden voorzichtiger zal worden en denkt dat er nog twee renteverhogingen van 25 basispunten in het vat zitten.

Het consumentenvertrouwen van de eurozone over maart kwam uit op 19,2 negatief tegen 19,1 negatief voor februari. Dit kwam overeen met het voorlopige cijfer, dat vorige week verscheen.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam deed Philips goede zaken, met een winst van bijna 6 procent. Het concern stuurt aan op een schikking in de apneu-affaire. Dat schreef het FD naar aanleiding van een gesprek met CEO Roy Jacobs.

Mondelez heeft bijna acht miljoen aandelen van koffiebedrijf JDE Peet's verkocht. Het aandeel JDE Peet's daalde 4,5 procent in Amsterdam.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien aantrekken. Het aandeel sloot in Stockholm ruim 16 procent hoger.

Halfgeleideraandelen deden het ook vandaag weer goed. Zo won de koers van het aandeel Infineon in Frankfurt 5,5 procent en stegen de koersen van de aandelen ASMI, Besi en ASMI in Amsterdam zo'n 3 tot 4 procent. STMicroelectronics kreeg er ruim 2,5 procent bij in Parijs.

In de DAX ging Adidas aan kop, met een winst van bijna 6 procent. Deutsche Boerse was hekkensluiter met een verlies van zo'n 2 procent. In de CAC 40 was Unibail-Rodamco-Westfield koploper met een plus van ruim 4 procent, terwijl Sanofi de rij sloot met een daling van dik anderhalf procent.

Euro STOXX 50 4.288,22 (+1,4%)

STOXX Europe 600 454,84 (+1,0%)

DAX 15.522,40 (+1,3%)

CAC 40 7.263,37 (+1,1%)

FTSE 100 7.620,43 (+0,7%)

SMI 11.032,21 (+0,6%)

AEX 752,46 (+0,9%)

BEL 20 3.777,44 (+0,9%)

FTSE MIB 27.021,04 (+1,1%)

IBEX 35 9.207,10 (+1,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een hogere opening tegemoet, na donderdag hoger te zijn geëindigd.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets heeft de Nasdaq het goed gedaan in het eerste kwartaal, "maar de grote test moet nog komen nu we op weg zijn naar het tweede kwartaal. Wat gebeurt er met de Amerikaanse rente, de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en de timing van eventuele renteverlagingen? Mijn gevoel zegt dat renteverlagingen nog lang op zich kunnen laten wachten, en dat is iets wat de markten momenteel niet inprijzen", aldus de marktkenner.

Het uitblijven van meer drama in de bankensector geeft beleggers nu de gelegenheid om zich weer te richten op inflatie en de vooruitzichten voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Diverse Fed-leden lieten donderdag van zich horen. Zo gaf Susan Collins van de Boston Fed aan dat de stress in de banksector het lastiger maakt om het juiste rentebeleid te bepalen, maar dat een renteverhoging van nog eens 25 basispunten redelijk lijkt. Daarna volgt wat Collins betreft een pauze.

Richmond Fed-voorzitter Thomas Barkin was minder stellig. Hij ziet een "vrij breed" scala aan mogelijke uitkomsten voor het rentepad, gezien de onzekerheid over de vooruitzichten.

Vrijdag volgt het inflatiecijfer waar de Fed bij voorkeur naar kijkt voor zijn rentebeleid, de index voor persoonlijke consumptieve uitgaven, of de PCE-index. Er wordt gerekend op een daling, maar wel op een niveau dat nog zo hoog is dat de doelstelling van de Fed om de inflatie te temmen, nog niet zal zijn bereikt, volgens Interactive Investor.

Verder bleek donderdag dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal iets minder hard groeide dan eerder gemeld, namelijk met 2,6 procent in plaats van 2,7 procent. In het derde kwartaal bedroeg de groei nog ruim 3 procent.

Het wekelijkse cijfer voor de nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering steeg sterker dan verwacht, maar bleef op een relatief laag niveau onder de 200.000.



De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 74,37 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder.

De olieprijzen konden profiteren van de 'risk-on' houding op de bredere financiële markten, volgens Stephen Innes van SPI Asset Management. Daarbij werden de prijzen ondersteund door een zwakkere dollar.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond daalde ruim 26 procent tot een nieuw dieptepunt. De geplaagde retailer meldde donderdag het een deal met hedgefonds Hudson Bay Capital Management heeft beëindigd en in plaats daarvan tot 300 miljoen dollar aan aandelen wil uitgeven om een faillissement te voorkomen. De deal met Hudson Bay had de activiteiten voor dit jaar moeten financieren.

Intel steeg woensdag nog flink na een presentatie voor investeerders die meer details gaf over de plannen van de chipmaker om de daling in de productie en het marktaandeel van datacenterchips om te buigen. Donderdag sloot het aandeel ruim anderhalf procent in de plus.

Electronic Arts schrapt 6 procent van de banen. Dit leidt tot een eenmalige last van 170 miljoen tot 200 miljoen dollar. Het aandeel daalde licht.

Roku snijdt ook in het personeelsbestand, waarbij 200 banen verloren gaan, oftewel ook zo'n 6 procent van het totaal bij de streamingspecialist. Het aandeel verloor zo'n 3,5 procent.

Concentrix gaat fuseren met Webhelp uit Parijs, in een deal die het bedrijf waardeert op 4,8 miljard dollar. Het aandeel daalde zo'n 1,5 procent.

S&P 500 index 4.050,83 (+0,6%)

Dow Jones index 32.859,03 (+0,4%)

Nasdaq Composite 12.013,47 (+0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten over de brede linie hoger.

Nikkei 225 28.108,48 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.268,31 (+0,2%)

Hang Seng 20.480,13 (+0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0901. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0909.

USD/JPY Yen 132,74

EUR/USD Euro 1,0901

EUR/JPY Yen 144,71

MACRO-AGENDA:

00:50 Industriële productie - Februari (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Februari (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Maart (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Februari (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (VK)

08:45 Inflatie - Maart vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Maart (Dld)

11:00 Inflatie - Maart vlpg (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Februari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Maart def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten