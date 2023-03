Video: weinig kans op verdere daling gasprijs

Ja als de internationale handelsprijs al volledig teruggezakt is, wat nu het geval is, dan hoef je niet op nog veel extra daling meer te rekenen. Dutch TTF gas doet nu 43 euro per MWh. Eind augustus 2022 was dat nog 340 euro per MWh. De energiemaatschappijen doen er lekker lang over om deze voordelen door te geven aan de particuliere klanten. Zo wordt er nog even wat extra verdiend.