Beursupdate: AEX op Wall Street

Weet iemand wat van Pharming. Ik zie namelijk een stijging van 32,74% en nabeurs nog een stijging van ruim 5%.

Weet ik niet ! Wat ik wel weet is dat het extreem riskante bussiness is met heftige klappers omhoog en vaak nog heftigere klappers omlaag ! Niet mijn ding in elk geval , is me juist weer te heftig allemaal.Vind FLOW en AMG heftig genoeg om goed mee te kunnen verdienen naar volle tevredenheid met weinig zorgen daar ,is goed te volgen.