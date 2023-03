Berlijn niet bezorgd over Deutsche Bank

Berlijn gaat DB echt niet laten vallen. Net als ING en ABN niet zullen vallen. Er zal altijd staatssteun zijn. Maar dat is niet eens nodig, want de Hollandse banken draaien als een tierelier.Vanwaar dan toch al die zorgen in persberichten en publicaties? Of is het zo dat redacties graag een spraakmakend item pakken om over te schrijven!