Shell vraagt aandeelhouders tegen resolutie klimaatactivisten te stemmen

quote: tinybolus schreef op 23 maart 2023 10:02: En toch is het goed dat de discussie gevoerd wordt. En daarom is het ook zo dom dat de pensioenfondsen uit bedrijven als Shell stappen.

Discussie met activisten is per definitie zinloos. Klimaatactivisten zijn niet uit op het tegengaan van klimaatverandering, ze zijn uit op politieke macht en ze proberen invloed uit te oefenen via alle wegen die ze kunnen bewandelen met als enige argument angst.De samenvatting van het laatste IPCC rapport (waar is het hele rapport?) laat zien dat het klimaat gestaag verandert en dat de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald. Ja, heel misschien als we alles op alles zetten kunnen we de "catastrofe" nog voor zijn. Fantastisch materiaal voor volksmenners die op macht uit zijn. De klimaatbeweging krijgt steeds meer haast, de samenleving beweegt niet mee en ik verwacht dat klimaatactivisten van vandaag de klimaatterroristen van morgen zullen zijn.Klimaatactivisten benoemen een duidelijk probleem en dragen vervolgens in anonimiteit een simplistische schijnoplossing aan, ze dragen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun activiteiten.Als het klimaat verandert moeten we ons in de eerste plaats op de gevolgen van die verandering voorbereiden en niet onze samenleving afbreken zoals klimaatactivisten voorstellen.Het is volstrekt duidelijk dat onze energievoorziening heel veel meer vraagt dan wat zonnepaneeltjes, windmolentjes en ander goedbedoeld grut kunnen leveren. We hebben nog heel lang fossiel nodig en kernenergie zal een belangrijk deel van de oplossing maar daar gaan dezelfde activisten ook voor liggen. Letterlijk.Zolang klimaatactivisten zich niet richten op realistische oplossingen handelen ze niet in het belang van de samenleving en ook niet in het belang van aandeelhouders van Shell.Activistische bestuurders van pensioenfondsen die zich terugtrekken uit bedrijven als Shell doen dat niet voor het algemeen belang, ze doen dat voor hun eigen belang.