Wall Street lager gesloten na rentebesluit Fed

"Daarnaast wijst het feit dat de centrale bank in 2023 wel aan een mediaan van 5,1 procent vasthoudt erop dat de centrale bank in tegenstelling tot wat sommige marktvolgers verwachtten, de rente dit jaar nog niet gaat verlagen, zei analist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News."



Dat zegt niets over een evt. renteverlaging later dit jaar. Die wordt bepaald door het verloop van de inflatie, werkgelegenheid en wel/niet een economische recessie in de rest van dit jaar. Dat ligt in de toekomst en die is nu eenmaal moeilijk te voorspellen.