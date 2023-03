UBS overweegt overname Credit Suisse - media

Ja, dit is natuurlijk overduidelijk een staaltje, dweilen met de kraan open, van de ECB, een reddingslijn toewerpen aan een bank, die dreigt te verdrinken en dan tegelijk maatregels treffen, die de drenkeling, nog een beetje meer kopje onder duwen, zo doen we dat tegenwoordig; mooie praatjes en lelijke daadjes!!

Aaauuuwwww!!!, nog nooit is mijn porto met zo''n klap tegen de beursvloer gesmakt!!, resultaat;4 gebroken benen en 6 gebroken armen, alleen mijn oude vlammetje besi, wist de dramatische valpartij te ontkomen, het was het enige fonds, met een plusje deze week + 0,64%, de rest was zeer zwaar pet, top tuimelaar was Ing, die knalde 14,76% down side, ons Europees centrale bankje, doet samen met de FED haar uiterste best met maatregels, die de kern inflatie, alleen maar aanjagen, waar door onze bankjes hun verdienmodel in hoge mate kwijtraken, gelukkig heb ik de schade kunnen beperken, door vroegtijdig Ing grotendeels te dumpen, ten kostte van besi!!

Drama 2 was het aandeel, dat meent zijn aandeelhouders te dienen met eigen aandelen inkoop, nu, op het ogenblik zie je het resultaat, een beetje poep aan de knikker en alle pluswaarde is terstond verdampt, shelletje daverde eventjes 12% het ravijn in, ik weet zeker, dat als de aandelen inkoop beperkt had gebleven tot 5 miljard € en het div was verhoogd tot 0,75$ p/kw dat deze klap niet gebeurd was, een kip met gouden eieren, slacht je niet zomaar, eigen aandeleninkoop is alleen leuk voor fladderaars, echte beleggers hebben dik nadeel van deze met recht waardeloze bende, mooi, hoog dividend stelt je in staat om een dip, maximaal te benutten, het wonder van Einstein schakelt dan een versnelling hoger!!

Toch viel Aperam, dat wel goeddeels vriendelijk voor echte beleggers werkt ook te pletter - 9,76%, waarschijnlijk goeddeels door recessie speculatie, want bij Dalm is alleen het aluminium wat gedaald, dat zal wel verband houden, met die Duitse autobouwers, die langer door willen gaan met verbrandingsmotoren, een electro car bestaat uit veel meer aluminium, vandaar!!

KPN ontkwam ook niet geheel aan drama, maar de schade viel mee -0,83%!!

Post nl speelde een gelijkspel, mede door goed uitpakkende cijfers en vooruitzichten van FED EX!!

Je zou zeggen, bergen aandelen in de kliko, daar moet het vuilboertje van profiteren, niet dus, renewi verspeelde ook 5,42%, al met al bonkte mijn porto bijna 9% naar beneden, in mijn beurshistorie heb ik zo'n klap nog niet eerder meegemaakt en de kans, dat zich dat de komende tijd gaat herhalen is niet gering, dankzij ons stekeblinde centrale bankjes!!

Vandaag mijn snoeiwerk voortzetten, kijken of we de vruchtzetting, positief kunnen bevorderen, vanavond komt het mooiste koor van Nederland zingen, nou zo'n heerlijk medicijn, voor je gemoedsrust kan je wel gebruiken, om in balans te blijven, de aandelen, waar zij van zingen dalen nooit, integendeel, hoe meer je er van koopt, hoe hoger hun waarde oploopt!!, voor eeuwig!!

Morgen mogen we de Heiland, op ZIJN lijdensweg hoorbaar en zichtbaar in ons midden hebben, er zijn een paar prachtige Bovenstem versies van bekende Lijdenspsalmen uitgekomen, als ik hard studeer, dan lukt het misschien om een wondermooie lijst, om de onuitsprekelijke heerlijke liefde van de HEILAND te maken, ter ere van HEM!!

Maandag hoop ik dat de lente toch aanbreekt op de beurs en alles fleurig groen kleurt, met het Aperam dividend kan je wat, bij lage koersen, aan dat shell fooitje heb je niet veel, zou Robbie nu een verlies toeslag voor die arme aandeelhoudertjes in elkaar spijkeren, ze staan zo heel erg te dringen om je een winstje afhandig te maken, of zal het linkse spul, nu niet thuis geven, het zijn nogal kunstenaars in graaien, daarom heb ik heerlijk op de Sociale Groene Partij gestemd, je weet wel, die partij van naastenliefde en bouwen en bewaren(groen), wonder boven wonder hebben ze een leuk plusje uit het brute stemfeest gehaald, de liefde overwint alles!!, SJALOOM!!!