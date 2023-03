Amerikaanse olievoorraden gestegen

De IEA data zijn weer terug waar ze al eerder waren: een gebrek aan geloofwaardigheid. In de in en outflow balans zit een gat van -2,230 mln vaten per dag ofwel -15.4 mln vaten olie op weekbasis.Volgens de IEA komt dit doordat condensaat met olie vermengd wordt maar dit niet gerapporteerd wordt: zou kunnen maar 2.2 mln vaten per dag. Dat zijn twee Suez Max tankers per dag!