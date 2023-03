Update: Chinese industrie ziet productie oplopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese industriële productie is in de eerste twee maanden van dit jaar sterker gestegen dan in december, maar valt toch licht tegen. Dit bleek woensdag uit overheidscijfers. De productie steeg met 2,4 procent op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een stijging van 2,8 procent. Daarmee lag de productiestijging wek hoger dan in december, toen de productie nog met 1,3 procent steeg. Op maandbasis ging het in februari om een productiestijging van 0,12 procent, na een stijging van 0,06 procent in december. Zhiwei Zhang, hoofdeconoom bij Pinpoint Asset Management, zei woensdag dat het binnenlandse herstel in China "goed op schema" ligt. Update: om reactie econoom toe te voegen. Bron: ABM Financial News

