Amerikaanse inflatie neemt af

De inflatie neemt de afgelopen maanden af. Dus helemaal niks met misleiding te maken. 6% is lager dan 6.4% van januari en de maanden daarvoor was de inflatie nog hoger. DUS BEGRIJPEND LEZEN!!!!!!!

De inflatie in de States neemt helemaal niet af, Maarten.Je kunt in het beste geval van een zijwaartse beweging spreken maar dat is dan evengoed nog veel te ver boven de beoogde doelstelling van 2%.Al met al helaas in het geheel niets om positief over te zijn zoals de groene futures op dit moment (feitelijk ten onrechte) doen vermoeeden :-(