Meer winst bij Volkswagen

quote: suske wiet schreef op 14 maart 2023 09:46: Dat die nog winst maken ondanks de omschakeling heb ik vragen bij .

Denk dat ze Tesla moeten volgen en een gevoelige prijsdaling doorvoeren .

Het bewijst dat men de prijzen veel te fel opgedreven zijn in het verleden .

Ik zie nu een kentering gebeuren en dan zal geleidelijk de koopkracht stijgen en de inflatie dalen

Er is nog hoop

Ik begrijp geen snars van wat je opschrijft..Het aandeel Volkswagen is spotgoedkoop op minder dan 4x de winst, keert een stevig dividend uit en ja men zal fors moeten blijven investeren in elektrificatie. Men richt zich op marge , niet langer op volume en het merkportfolio is gewoon sterk te noemen.VW is wat mij betreft een no brainer op dit niveau.