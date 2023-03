Inflatie in Nederland toch weer omhoog

Indien de gemiddelde Nederlander die te dik is en nu een dieet volgt, voorheen per dag voeding nuttigde voor 15, en dit halveert, wat voorheen €12,5 kostte, dan is er een "winst van €5! Kortom, door gestegen inflatie wordt men slanker en beschikt men over meer cash. Hoe simpel kan het zijn. Vergelijk de beelden vd jaren 50 en 60 tov van heden, dan is men gemiddeld 30% te dik, met alle hart- en vaatziekten inclusief.