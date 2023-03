Olieprijs daalt

Europa stort in de puin, nu gaat gebeuren, waar een ouwe bouwvakker al lang voor waarschuwt, iedereen die een beetje kan rekenen, weet, dat, als je in een land met torenhoge schulden, de rente in korte tijd 5% verhoogt, er zware ongelukken moeten gaan gebeuren, Europa reageert natuurlijk weer het meest onvolwassen, in Amerika, waar ze 10x meer last van deze materie hebben, staat alles gewoon groen, bij ons kan je kiezen tussen donker rood en fel donker rood, de rente stort omlaag, dan moet de beurs toch stijgen???