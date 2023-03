Tientallen procenten koersverlies voor First Republic Bank

DB -7% en CS -13,5% Er is iets aan de hand in Bankenland……. DOW -5% deze week en dat is pas het begin. Powell staat volledig in z’n hemd volgende week met gierende inflatie en dan geen renteverhoging durven doorvoeren. Is gewoon een slapjanus die daardoor alle credits verspeelt. Dollar gaat een zeer forse klap krijgen door gebrek aan vertrouwen. Goud gaat sky high en bankaandelen moet je echt niet hebben de komende weken.

Koop (fysiek) goud - is de enige remedie die helpt bij dit soort chaos en onvermogen van centrale bankiers.

HN