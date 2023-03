Beursupdate: AEX op Wall Street

Ja, de beurs update vertelt wel aardig het verhaal van vrijdag, de week was al niet toppy, maar vrijdag werd alles kommer en kwel, 1 aandeel, dat de negatieve dans ontsprong, heeft iets met mooie fleurige groene lente bloemen te maken, je weet wel, die midkapper!!

Ik had een ander lente bloemmetje, hij staat in de aex, de Koninklijke KPN ontsprong ook de rode dans en zette 0,62% groen op het bord, deze week!!

Topspeler was mijn oude vlammetje besi, die schuurde tegen de plus 2% aan en gaf de andere chipjes goed het nakijken!!

De olie leverde van de week 4% in, Amerikaans gas meer dan het dubbele, europees gas steeg gisteren flink in prijs, misschien dat daardoor, de diepe dip aan shell voorbij ging, hij ging 1,08% nat, deze week, jammer, maar nog wel te overzien!!

Aperam kreeg veel hardere klappen, die moest 5,17% laten gaan, zijn kleine broertje amg, ging nog iets meer kopje onder, die gaf 5,82% prijs, 1 en ander zal wel te maken hebben met het feit, dat als we zo door gaan, met de energie transitie en niet met spoed de infra aanpassen en met nog meer spoed, nieuwe koper, nikkel, grafiet en lithium mijnen aanleggen, dan kunnen we straks niet meer laden, door te weinig stroomcapaciteit en nieuwe laadpalen lukt ook niet meer, oorzaak, we hebben helaas geen koper meer, Duitse autobouwers, zien deze enorme bui levensgroot hangen en pleiten dringend voor een doorbouw van de verbrandingsmotoren, zolang die zaken nog niet op orde zijn, daar hebben ze natuurlijk 1000% gelijk in, ik zeg het nog maar eens we moeten haalbaar en betaalbaar naar een beter klimaat, blind drammen brengt ons alleen maar veel verder af van de heel noodzakelijke groei naar groen, ook bij Dalm stond het RVS koersbord rood, koper zal deze rode dans wel ontspringen, door giga tekorten op de wereldmarkt!!

Deutsche Post kwam ook niet met goede cijfers, maar had wel medelijden met die arme aandeelhoudertjes en hield het dividend in ere en ontsnapte daarmee, aan een Post nl val, die deed het nog eens dunnetjes over die ging(opnieuw) 5,72% onderuit!!

Ing daverde net zo hard als de rente, gisteren, onderuit, er ging 7,28% van de koers af, in het torenhoge schuldenland Amerika, zien we de eerste tekenen, wat forse rente verhogingen in zo'n soort land doen, nu vallen banken, met een wat moeilijker verdienmodel, als ze als blinde paarden, door galopperen met hun rente verhogingen, dan komen ook de andere banken aan de beurt en valt Amerika in een diepe put!!

Vuil ophalen, was deze week ook verre van lonend, die blauw/groene mannetjes van renewi, liepen 3,57%, achter de koers van vorige week aan!!

Vandaag mijn snoeiwerk voort zetten, want het was mij heel de week, te nat en te koud om verder te gaan, maar nu schijnt het zonnetje een put in de grond!!

Morgen mogen we de HEILAND verder volgen op ZIJN hele smartelijke lijdensweg, die toch uiteindelijk in de eeuwigdurende allesoverheersende overwinning is uitgelopen, 1 van de herders heeft een treurige naam, maar we hoeven niet te treuren, in het wonderschone Jesaja53, staat al; de HEERE zal HEM,(de HEILAND), een NAAM geven boven alle naam!!

Maandag moet de beurs omhoog vliegen, als hij, zoals altijd reageert op de enorme rente dip van vrijdag, heel erg gerust ben ik er niet op, want in de super turbulente beursweken, zoals nu gaan allereerst alle beurswetten aan diggelen!!, SJALOOM!!!