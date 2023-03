'Koersdruk ING en ABN overtrokken'

haha déjà vu, net als aan de vooravond van de Financieele crisis, Riepen alle experts toen ook niet dat 'dit een Amerikaans probleem was' en never nooit kon overslaan richting rest van de wereld /europa. Nu lijkt me dit vooralsnog ook nog een specifiek issue maar het direct maar weer afdoen als 'de risico's zijn indirect' , en 'daling allemaal ten onrechte' ; we zullen het meemaken/ beter gezegd laten we het hopen.