Oostenrijker Holzmann pleit voor nog vier renteverhogingen - media

De aanname blijft dat renteverhogingen een oplossing zijn.

Nu denk ik wel dat lage rente inflaitoir met name via huizenprijzen en op de hele lange termijn een beetje via overheidsbestedingen. Dat de centrale banken menen de conjunctuur omhoog of omlaag te moeten toveren snap ik dan weer niet. Bovendien zijn er genoeg andere zaken buiten de gratis geld waanzin die inflatoir zijn zoals de energie transitie en het tekort aan arbeidskrachten.

Een centrale bank moet zorgen voor stabiliteit, in 1 jaar de renten met procenten omhoog knallen creëert alleen maar chaos.