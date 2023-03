Beursblik: wereldeconomie zal recessie vermijden

De consument in de VS nestelt zich diep in de schulden (creditcard debt). Imho dus een zeer vertekend beeld wat doet lijken dat een recessie vermeden wordt, de pijn moet nog komen.

Schulden VS zijn rond uit scarry op dit moment. Bedrijven kunnen alles prima nog doorberekenen waardoor cijfers goed lijken.

Obligaties zullen weer in interesse toenemen. Risico aandelen is veel te hoog op dit moment. Maar ieder zijn meug