Winst CTP onder druk

"CTP bevestigde een dividend uit te willen keren van 0,72 euro per aandeel over 2023. Dat is volgens het bedrijf een stijging van 29 procent ten opzichte van 2021."



72 cent dividend per aandeel zou erg mooi zijn en mij het aandeel doen overwegen. Het is echter "slechts" 45 cent en gaat natuurlijk niet over 2023, maar over 2022:



Guidance and Dividend

The Group confirms its €0.72 Company specific adjusted EPRA EPS guidance for 2023.

CTP proposes a final 2022 dividend of €0.23 per ordinary share, which will, subject to approval

by the AGM, be paid on 18 May 2023. This will bring the total 2022 dividend to €0.45 per

ordinary share, which represents a Company specific adjusted EPS pay-out of 74% and a

growth of 29% compared to 2021.