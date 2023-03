'Inflatiecijfers geen reden voor minder agressieve ECB'

(ABM FN-Dow Jones) De laatste inflatiecijfers uit de eurozone zijn voor de Europese Centrale Bank geen aanleiding om te stoppen met de rente te verhogen. Dit schreef econoom Bert Colijn van ING donderdag in een commentaar op de inflatiedata van de muntunie.

Vooral de stijging van de kerninflatie naar 5,6 procent noemde de bank nu niet bepaald iets waar de ECB op hoopte. De voedselprijzen liepen met 15,0 procent op, afgezet tegen een plus op jaarbasis van 14,1 in januari.

Op maandbasis bleek overigens dat de kerninflatie in februari licht afnam naar 0,5 procent, aldus ING. Maar die 0,5 procent zou dan wel weer een geannualiseerde 6,0 procent impliceren, en dat percentage ligt ver boven de doelstellingen van de ECB.

Indicatoren die vooruit wijzen, duiden volgens ING ondanks de cijfers over februari wel op een dalende trend in de inflatie, al is het maar omdat maart vorig jaar zo'n piek liet zien. Daarnaast is de verwachting dat de energie-inflatie op korte termijn negatief wordt, mogelijk al in maart.

Voor voedsel wordt door ING een lagere prijsstijging verwacht. Dat is ook de verwachting ten aanzien van de prijzen voor goederen.

Diensten kunnen met de ingezette loonspiraal daarentegen een dissonant worden, waarschuwt Colijn van ING.

De ECB komt op 16 maart met een nieuw rentebesluit. Een verhoging van de rente met 50 basispunten "lijkt min of meer een zekerheid, en mei is nog ver weg", aldus Colijn. De komende periode moet duidelijk worden of de inflatiestijging in februari kortstondig was, of meer hardnekkig zal blijken, en wat dit betekent voor de rentevergadering in mei.