Credit Suisse verlaagt koersdoel Azerion stevig

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Azerion stevig verlaagd van 6,50 naar 3,90 euro met een onveranderd Neutraal advies. Hoewel Azerion meer controle over de kosten lijkt te hebben, zijn de groeivooruitzichten ook afgenomen, "en dat betekent een lager koersdoel", aldus analist Matthew Walker. Voor 2023 verwacht Azerion zelf een omzet van 560 miljoen euro en minimaal 75 miljoen euro aan aangepaste EBITDA. Credit Suisse verlaagde de omzetverwachting voor dit jaar met 5 procent naar 564 miljoen euro, maar verhoogde die voor de aangepaste EBITDA met 3 procent naar 76 miljoen euro. Voor de langere termijn verlaagde Walker zijn groeiraming voor Azerion van 8 naar 6 procent. En die voor de aangepaste EBITDA van 14 naar 8 procent. Het aandeel Azerion noteert donderdag 4,4 procent lager op 3,02 euro. Bron: ABM Financial News

