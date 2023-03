Amerikaanse arbeidskosten stijgen sterker dan verwacht

quote: G.errit@ schreef op 2 maart 2023 15:21: Met een gierende inflatie van rond de 15% of zelfs meer, de voedselprijzen zijn misschien wel 50% gestegen, de mensen je toch compenseren zo gek is dat toch niet.

Met een gierende inflatie van rond de 15% of zelfs meer, de voedselprijzen zijn misschien wel 50% gestegen, de mensen je toch compenseren zo gek is dat toch niet.

Dat er wordt afgeweken van een voorspelling vooraf is niet wat ik bedoel. Zoals in het artikel staat aangegeven zijn de arbeidskosten over q4 2022 al gemeten en toen bleek het een stijging van 1,1% te zijn. Nu moeten ze dit toch herzien naar 3,2%. Dat vind ik nogal een verschil, dan kan je beter gewoon geen eerste berekening maken.“ De arbeidskosten per eenheid stegen in het vierde kwartaal met 3,2 procent op kwartaalbasis. Het eerste cijfer wees op een stijging met 1,1 procent”