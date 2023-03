Update: ECB verhoogt rente toch met 50 basispunten

De razendsnel opgelopen energieprijzen zijn de trigger geweest voor de inflatie. Op basis daarvan is iedereen gaan concluderen dat de prijzen omhoog moeten onder het mom van: mijn prijzen gaan omhoog, want de andere prijzen gaan ook omhoog.



Nu zijn de energieprijzen alweer een tijdje terug op de niveau's van voor de oorlog, maar ervaren we de vertraagde reactie van alle andere sectoren. Van prijsdalingen zal in die andere sectoren niet snel sprake zijn omdat inmiddels ook alle lonen zijn verhoogd.



Persoonlijk denk ik dat er sprake is van een tweede lagere oplevingspiek en dat de daling van de inflatie over 3 maanden weer duidelijk zichtbaar zal zijn. Het is wel een beetje afhankelijk van of we voldoende in staat zijn om zonder Rusland onze gasvoorraden in Europe volledig te vullen.



Als China wapens gaat leveren aan Rusland denk ik dat we de komende 5 jaar nog met hoge inflatie te maken gaan krijgen. Dan hebben we echt een probleem.