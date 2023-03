Duitse industrie krimpt nog harder

Hoge energieprijzen wegen zwaar op het bestedingspatroon van consumenten en dat in combi met 12% inflatie zorgt voor minder koopkracht voor goederen zolang de inkomens niet omhoog gaan. De warehouses liggen vol dus het kan niet anders dan dat fabrieken hun productiecapaciteit niet meer volledig benutten. Uiteindelijk houdt dit lagere omzetten en lagere winsten in. Oftewel aandelen ‘are not the place to be’ in 2023. Koop fysiek goud en zilver om de snel naderende grote klap op de beurzen te overleven. De megabubble gaat met een bang leeglopen eerdaags. U bent gewaarschuwd.

