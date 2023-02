Beursblik: geen grote verrassingen bij Just Eat verwacht

Cash:

Op de balans dd juni 2021 zie ik €882 mln cash staan. Verder heeft JET i-Food verkocht voor 1,5-1,8 miljard euro dat nog moest binnenkomen; LT schuld 2,8 miljard is goed te overzien. Rentabiliteit trekt aan. Volgens mij kun je dan (zonder nadere onderbouwing) niet vinden dat er "weinig cash in de kluis zit".



Management

Ik ben (zeer) positief over het management. Het executive team toont energiek en competent. Wel zou de communicatie naar de markt en stakeholders wat vollediger en vloeiender kunnen. Dick Boer is inmiddels voorzitter RvC.



Er staan veel ijzers in het vuur die fantasie geven aan het aandeel