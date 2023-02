UBS verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Besi

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 72,00 naar 84,00 euro met een herhaling van het koopadvies. "De aantrekkende orders afgelopen kwartaal suggereren dat de bodem in zicht is voor Besi", aldus de analisten van de Zwitserse bank. Besi profiteert daarbij van de vraag naar hybrid bonding en vanuit het mobiele segment, en zal daarom de bodem eerder bereiken dan de halfgeleidersector als geheel, denkt UBS. UBS verlaagde de winsttaxatie voor 2023 met 3 procent, maar verhoogde die voor 2024 en 2025 juist met 6 en 14 procent. Bron: ABM Financial News

