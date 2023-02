Prijsstijging koopwoningen op jaarbasis verder gedaald

De kop van het artikel doet anders vermoeden dan de inhoud, dat heet suggestief, ondanks dat de kop en het artikel kloppen, is het dus een suggestieve kop, waarbij menigeen denkt dat huizenprijzen in januari weer verder gedaald zijn terwijl het tegendeel gebeurd is. Wat ik beroepsmatig ook zie, veel verkopen goede prijzen, weliswaar veel verkopen aan expats (regio Eindhoven) dat is wellicht in andere regio's anders, maar toch.