Beursblik: positieve cijfers en outlook 2023 bij Fugro verwacht

Heel goed opgemerkt en hier geplaatst Cyrus.

Feit is dat ik er stevig in zat ( in Fugro uiteraard ) , natuurlijk alles gehouden heb. En nu heel wat spijt vervolgens dat ik niet fors bijkocht indertijd.

Ach, jammer, was een buitenkansje, maar dus laten glippen door de zovele foutief gestelde berichten in de pers toendertijd.

LR