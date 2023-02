Fugro sleept groot contract binnen

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een grote Amerikaanse offshore opdracht binnengesleept. Dit concludeerde analist Quirijn Mulder van ING maandag.

Fugro heeft een intentieverklaring getekend voor het optimaliseren en uitvoeren van een offshore windproject aan de oostkust van de Verenigde Staten, zo werd vanochtend bekend. Fugro sprak van een "significante" opdracht.

"We verwachten dat dit een aardig groot project is, gezien Fugro er een persbericht voor uitstuurde in plaats van een nieuwsbericht", aldus Mulder. De analist schat de waarde van het contract in op meer dan 40 miljoen euro, goed voor circa 3 procent van het orderboek. "De opdracht zou winstgevend moeten zijn."

Mulder noemde het opvallend dat Fugro een intentieverklaring heeft getekend, maar dat het bedrijf al in het komende kwartaal start met de werkzaamheden.

ING is niet verrast dat Fugro de opdracht binnen sleepte, onder meer wijzend op de kennis van het bedrijf. De bank noemde het nieuws positief, omdat de winstgevendheid in de VS wat achterloopt op de winst in Europa. "Een meer gebalanceerde winstgevendheid in de regio is de snelste manier om de margedoelstellingen van 8 tot 12 procent op middellange termijn te bereiken."

ING heeft een koopadvies op Fugro met een koersdoel van 18,00 euro. Ook staat het aandeel op de favorietenlijst van de bank. Het aandeel Fugro steeg maandag met 1,9 procent tot 13,16 euro.