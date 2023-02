Schnabel: markt onderschat hardnekkigheid inflatie

Iedereen weet en ondervind dat de inflatie nog niet voorbij is

Maar de rente op korte tijd te fel doen stijgen en de economie plat drukken is de oplossing ook niet.

Arbeiders zullen we nog een hele tijd tekort hebben ( of men de rente verhoogt of niet )

Geef het meer tijd en met de inflatie moeten we leren leven

Maar nogmaals zou er meer controle mogen zijn .

Na Covid heeft men maar meer en meer doorgeteld

Neem nu drank (bier )de grondstoffen zijn wel gestegen maar niet in die mate