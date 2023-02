Heijmans herhaalt outlook 2023

Het is jammer dat Nederland heeft besloten de luchtvaart aan Duitsland en Frankrijk te gunnen. Hoogste 4e kwartaal cijfers! Een 0% emissie doelstelling is wetenschappelijk bewezen, niet nodig. Als we tzt 80% halen i.c.m. grote bosbouwprogramma's hebben we een veel effectiever klimaatbeleid maar het sentiment heeft helaas gewonnen. Het is gewoon jammer voor KLM. Voor Air France is de toekomst nog wel mooi, mits ze de efficiency van de KLM over weet te nemen. Het is doodzonde voor onze economie maar dit kabinet heeft de draad van de guillotine doorgeknipt. Er is dus geen weg terug. De bijl gaat vallen...