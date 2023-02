Beursblik: sterk jaareinde Ahold

Ahold kan gerust zijn, de klanten keren terug van hun uitstapje naar aldi en lidl, velen zien, dat het prijsverschil niet groot is, tussen aldi en AH kan je een isgelijkteken zetten, de lidl is iets goedkoper, maar de keus is veel minder, ook zijn de winkels veel minder ruim, de Duitsers hebben de prijzen in een vroeg stadium, meer verhoogt, dan de nederlandse supers, waardoor het prijsverschil tussen hen kleiner is geworden, ook Jumbo, mijn favoriet, het beste assortiment, laagste prijs, prima fruit en klantvriendelijk personeel, ziet zijn klanten terug komen, voor mij eigenlijk geen verrassing!!