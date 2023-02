Frans Everts nieuwe president-directeur Shell Nederland

In de Volkskrant staat een 100 jarige, op de vraag; wat is je beste beslissing geweest, zegt hij; dat ik met mijn 2 linkse handen bij shell ben gaan werken en er altijd gebleven ben, op de vraag, hoe kijk je tegen de huidige hetze tegen shell aan, zegt hij; je zal van mij geen kwaad woord over shell horen, mede door hen ben ik 100 jaar geworden, ome Kommer was een goeie sociale harde werker, altijd bij shell gewerkt, als je iets lelijks over shell zei, dan had je zware kortsluiting, vorig jaar roemde een vrouw op BNR, haar stage periode bij shell, ik heb er een top opleiding genoten, zei ze, zou nu zo'n bedrijf een klimaat crimineel zijn, ik denk van niet, als ik zie wat ze allemaal doen op dit gebied!!

Daarom is het goed, dat er een man aan het roer komt, die hun haalbaar en betaalbaar beleid, goed gaat communiceren, want met zo'n beleid komen we op alle fronten, bij een betere schonere planeet uit!!