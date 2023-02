Beursupdate: AEX op Wall Street

De beursupdate geeft aardig het beeld van de week weer, shell de grootste stijger, hij zorgde er bij mij voor dat ik de aex toch nog een pakje slaag gaf, die ging +1,52%, ik zat tegen de 2% en dat kwam voor het grootste deel door shell, die ging 6,67% hoger, er waren weer veel negatieve fit verhalen rond shell, hun bestuurders moeten nu den bak in omdat ze ons van warmte en rijbrandstof hebben voorzien, de ongelofelijke criminelen!!, ons lief klimaatcomplot vergeet maar eventjes dat door hun schuld, naast de oorlog in Oekraine er nu files kolenboten over de Rijn varen richting Duitsland en dat het spoor een vracht nieuwe kolenwagons inzet, op de Betuwelijn, om zo veel mogelijk heerlijk super schone klimaat vriendelijk fossiel(kolen) naar de oosterburen te brengen, als ze niet alle nieuwe olie en gasproductie hadden tegengehouden, dan had het 10x schoner en voordeliger gekund, wordt het niet eens tijd, dat de echte klimaatboeven, van green peace, milieu defensie en de rebellieten, achter de tralies verdwijnen, voor het blokkeren van haalbaar en betaalbaar groen!!

Mijn aandelen transitie kreeg een zware dreun gisteren, aperam, kwam zoals verwacht, met dunne cijfers over kw4, bij arcelor was de reactie mild positief, bij aperam agressief negatief, mijn halve jaarwinst ging aan bonken, jammer dat ook veel van die analistjes nog nooit een stukje rvs in hun handen hebben gehad, dat zou hun analyses beter en juister maken, ervaring is tenslotte de beste leermeester, aperam duikelde van de week 6,68% naar beneden, toch ga ik het prachtige dividend en ook dat van shell gebruiken om er nog wat bij te kopen, want de kans dat aperam verder gaat stijgen is veel groter dan dat hij veel onderuit gaat, de beste metaal analisten, die wel heel veel door hun handen laten gaan, de Dalmieten, geven groen licht voor de beide metalen op het koersbord en hun oordeel blijkt altijd veel juister, dan dat van die bordpapieren mannetjes!!

Besi was het minst smakelijke chipje -6,02%, al waren die andere ook niet om te pruimen, bij besi heb ik wel hoop op een sociaal, aandeelhouders vriendelijk dividend, liefst per kw beschikbaar gesteld, dat hoort natuurlijk bij zo'n mooi modern topbedrijf!!

Dat Engelse bankje heeft zeker Brexeritus, gisteren was post nl aan de beurt voor een vernietigende analyse, dat sloeg mijn jaarwinst, bijna volledig in puin -7,09%, dat krijg je als je het negatieve zo sterk overbelicht, dat je het positieve niet eens meer ziet!!

Dat enige Koninklijke bedrijf dat ik nog heb KPN deed het wel aardig +1,31%, alleen is het jammer, dat als hij het goed doet, het grootste gedeelte van de beurs dan drama is!!

Ze dwepen allemaal wel met dat half mank staatsbankje ABN, maar ING doet het gewoon op eigen kracht veel beter, alleen moeten die jongens eens een risicocursus volgen, want ze branden hun vingertjes, nogal eens, van de week dus duidelijk niet +3,54%!!

Die leverancier van staalharde blauw/groene vuilbakken, liet gelukkig die gezellige kleur weer overheersen +1,68%, de trend is weer duidelijk omhoog!!

Vandaag niet verder gaan met het aller domste werk, omdat het niet meer kan, al achteruitboerend ben ik toch aan de finish gekomen, de tuin ligt weer gereed voor hoog rendements zeer gezonde smakelijke voedsel productie, ik hoorde weer een diep droevig verhaal over zo'n beurs spitter!!

Morgen heerlijk rusten van gedane arbeid, onze eigen herder zal wel weer voor een smakelijke rijke WOORD traktatie zorgen , sávonds komt een herder met een verdachte naam, toch denk ik dat ook hij die kunst van WOORD trakteren verstaat, als ze ons dan ook nog eens op een stel mooie Bovenstemmers trakteren, dan wordt het met recht een Feestdag!!

Maandag is het cijferstilte, maar dinsdag gaan de stroppen weer los en verder in de week ook, dan lost het beursschip weer een lading cijfers over ons heen, hopenlijk doen die de koersen tot aan de sterren stijgen, dan worden die beursdemonstranten, misschien zo wijs, dat ze gaan zeggen; zo makkelijk geld verdienen kunnen wij ook!!, SJALOOM!!!