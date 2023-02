Barclays zet PostNL op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft vrijdag het advies voor PostNL verlaagd van Gelijkgewogen naar Onderwogen, terwijl het koersdoel van 1,50 naar 1,40 euro ging. Analisten van de bank verlaagden hun EBIT-taxaties voor PostNL met 7 en 22 procent voor respectievelijk 2023 en 2024. "We zien een significante kans op neerwaartse aanpassingen aan de consensus", aldus de analisten. Barclays zit met zijn ramingen al 13 tot 25 procent onder de huidige consensus. Ook maakt Barclays zich zorgen over de volumes in het vierde kwartaal van 2022. PostNL verwacht vlakke volumes ten opzichte van het derde kwartaal, maar Barclays is daar niet zo zeker van, wijzend op cijfers over de Europese online verkopen die een significante vertraging laten zien in Nederland. Ook is er een kans dat PostNL de beloning voor aandeelhouders gaat terugschroeven, omdat de vrije kasstroom vermoedelijk lager zal uitvallen dan wat het postbedrijf wil uitkeren aan dividend. Dit zal tot minstens 2024 het geval blijven. Barclays ziet het opschorten van het inkoopprogramma van eigen aandelen of een lager dividend als een mogelijk scenario voor 2023. Het aandeel PostNL leverde vrijdagochtend 5,4 procent in op 1,92 euro. Bron: ABM Financial News

