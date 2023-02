Inflatie in Nederland beduidend omlaag

quote: Knarf schreef op 9 februari 2023 10:01: vandaag een bericht van de waterleverancier. De prijs voor drinkwater stijgt met 29% t.o.v. 2022.

vandaag een bericht van de waterleverancier. De prijs voor drinkwater stijgt met 29% t.o.v. 2022.Inflatie is nog lang niet over.

Er zijn ook heel veel prijzen die abnormaal gestegen zijn .Dus een compensatieNa covid zin er veel die maar verhoogd hebben ( er is voldoende spaargeld )Vrachttarieven ,grondstofprijzen komen in normaal vaarwaterZie prijsdaling bij TeslaEr is veel te negatief gesproken over inflatie .Maar goed dat men Belgie niet volgt in verband met de lonen ( absurd)