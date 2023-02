'Superdividend Aegon in aantocht'

quote: Hierdiepoen schreef op 8 februari 2023 14:43: [...]Aandeleninkoop is waardeloos voor een buy-and-hold belegger.

[...]Aandeleninkoop is waardeloos voor een buy-and-hold belegger.

Niet als de koers van het aandeel ruim onder de equity per share noteerd. Dan voegt dit wel degelijk waarde toe.koers 5 euroequity per share 8 europrice vs book 0.625aantal aandelen 2 miljardpotentie koers vs book 3 euro.scenario 1ex div 1.2 miljardcash 0.60koers 4.4equity per share 7.4ontvangen 0.60 potentie 3 totaal 3.60scenario 2ex div 1.2 miljardaandelen inkoop op 5 euro.koers 5equity per share 9.09. (2miljardx8=16 nieuw antal aandelen 1.760jard, nieuwe equity per share 16/1.76 = 9.09)potentie 4.09Juist voor een B&H belegger is dit interessant.